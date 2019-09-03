نائب: ننتظر إقرار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء

قال النائب عصام القاضى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أننا ننتظر إقرار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء هيئة الدواء بعد إقراره من البرلمان خلال دور الإنعقاد الرابع.



وأشار القاضى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهمية إقرار اللائحة التنفيذية للقانون تكمن فى أنها ستكون المنفذة له على أرض الواقع وستفسر مواد القانون ، بحيث تحدد الجهات المسئولة به.



وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان على أهمية إنشاء هيئة للدواء لأنها ستكون مسئولة عن الأدوية من بدايتها وهى مواد خام وحتى تداولها فى السوق ، كما انها ستحدد سعره ووضع كود لكل دواء بحيث يصعب غشه فى الأسواق ، الأمر الذى سيساهم فى القضاء على الأدوية التى تباع فى مصانع بير السلم.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

