مواعيد تأجير مخابز بلدية بالمزاد العلني فى قرى الأقصر

أعلنت إدارة العقود بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر صباح اليوم عن إجراء مزايدة علنية لتأجير وحق استغلال بعض المخابز البلدية التابعة لها.



وقال محمد سليمان رئيس المجلس إنه تقرر إجراء المزاد العلنى على "مخبز قرية زرنيخ " بالجلسة 12 ظهرا يوم الأحد الموافق 15/9/2019قيمة كراسة الشروط 200 جنيه قيمة التأمين رسم الدخول 500 جنيه ومدة التأجير 3سنوات من تاريخ التعاقد .



ومخبز قرية نجع أبو حميد وتاريخ الجلسة 12ظهرا يوم الاثنين الموافق 16/9/2019وقيمه كراسة الشروط 200 جنيه وقيمة التأمين رسم الدخول 5000 جنيه ومدة التأجير ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد .



ومخبز قرية الدير تاريخ الجلسة الساعة 12ظهرا يوم الثلاثاء الموافق 17/9/2019وقيمة كراسة الشروط 200جنيه وقيمة التأمين رسم الدخول 1500 جنيه ومدة التأجير ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد .



ومخبز قرية توماس وتاريخ الجلسة الساعة 12ظهرا يوم الأربعاء الموافق 18/9/2019وقيمة كراسة الشروط 200 جنيه وقيمة التأمين رسم الدخول 500جنيه ومدة التأجير ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد .



ومخبز قرية الشغب وتاريخ الجلسة الساعة 12ظهرا يوم الخميس الموافق 19/9/2019 قيمة كراسة الشروط 200جنيه وقيمة التأمين رسم الدخول 5000جنيه ومدة التأجير ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد



و مخبز قرية الحليلة وتاريخ الجلسة الساعة 12ظهرا يوم الأحد الموافق 22/9/2019وقيمة التأمين رسم الدخول 5000جنيه ومدة التأجير ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد .



واوضح سليمان على من يرغب بالاشتراك شراء كراسة الشروط من إدارة العقود بالمجلس نظير سداد الثمن المقرر سالف الذكر والحضور لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسنا إدارة العقود والمشتريات فى المواعيد المقررة لكل مخبز على حده ومعه المستندات المطلوبة لدخول المزايدة المنصوص عليها بالشروط العامة وهى صورة بطاقة ضريبة سارية، وصورة بطاقة الرقم القومى وشهادة من التأمينات بأنه مؤمن عليه بذات النشاط وشهادة صحيه سارية المفعول وعلما بأن رسم دخول المزايدة المقرر بعاليه يستكمل 10%إجمالي العقد بالكامل عند الرسو بذات الجلسة والإشتراطات العامه والقانون رقم 182لسنة 2018واللائحه التنفيذية لقانون 89لسنة 1998.