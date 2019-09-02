ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طه اسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لقيادة فريق الاهلي .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:34 م
طه اسماعيل
طه اسماعيل
ياسمين تيسير

كشف طه اسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى عن سر اختيار اللجنة لـ رينيه فايلر لقيادة الفريق، مؤكدا ان الاهلى تفاوض مع عدد كبير من المدربين العالميين.

وقال طه اسماعيل خلال المؤتمر الصحفى ان الاهلى له مواصفات غير تقليدية للمدير الفنى الجديد، مشيرا الى انه فضل اختيار مدرب شاب طموح يحقق البطولات والإنجازات مع الاهلى.

وتابع : لم نختر مدربا كبيرا يرتدى بدلة يجلس على الدكة فقط بل عملنا على اختيار ميدانى له تعامل مباشر ومترابط مع اللاعبين، موضحا ان اللاعبين فى مصر والعالم العربى لديهم نواقص تحتاج الى سدها.

وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة قد أعلنت عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وجاء اختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد على 30 سيرة ذاتية .. وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنان لم تتم المفاوضات معهما بشكل نهائى أولهما الايطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص من مشكلته التى أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصة وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين.

ووصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة فى الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك
استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.




 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من هو رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد؟

مدرب الأهلى الجديد.. أسرار التعاقد مع رينيه فايلر وجهازه المعاون

الأهلي يكشف أسرار توقف المفاوضات مع سباليتى ومدرب برازيلي

قبل توليه المهمة .. رينيه فايلر يحصل على سيديهات الأهلي في الدوري وأفريقيا

بعد الهجوم على مدرب الأهلى الجديد.. مغردون: مش هنحكم على فايلر غير فى الملعب

بعد الاعتراض على مدرب الأهلى.. مصدر : رينيه فايلر الخيار الأمثل للمارد الأحمر

ترشيحاتنا

تركيا.. اعتقال 3 بتهم اعتداء جنسي على 20 طفلا في مدرسة لتعليم القرآن

رئيس رابطة تجار السيارات يكشف تأثير إلغاء الدولار الجمركي على الأسعار

كتاب منفصل للرياضيات.. 12 معلومة عن نظام الدراسة لتلاميذ 2 ابتدائي هذا العام

هل تبطل الصلاة عند مرور شخص من أمام المصلي؟

المتهم بقتل نجل شقيقته بالخصوص: كنت بأدبه لأنه بيضرب أمه باستمرار

طه إسماعيل يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الموضة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة ماجد المصرى بعيد ميلادها

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط