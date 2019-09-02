طه اسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لقيادة فريق الاهلي .. فيديو

استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق.

















كشف طه اسماعيل رئيس لجنة التخطيط بالنادى الاهلى عن سر اختيار اللجنة لـ رينيه فايلر لقيادة الفريق، مؤكدا ان الاهلى تفاوض مع عدد كبير من المدربين العالميين.وقال طه اسماعيل خلال المؤتمر الصحفى ان الاهلى له مواصفات غير تقليدية للمدير الفنى الجديد، مشيرا الى انه فضل اختيار مدرب شاب طموح يحقق البطولات والإنجازات مع الاهلى.وتابع : لم نختر مدربا كبيرا يرتدى بدلة يجلس على الدكة فقط بل عملنا على اختيار ميدانى له تعامل مباشر ومترابط مع اللاعبين، موضحا ان اللاعبين فى مصر والعالم العربى لديهم نواقص تحتاج الى سدها.وكانت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه اسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة قد أعلنت عن التعاقد مع السويسري رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.وجاء اختيار لجنة التخطيط للمدرب رينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد على 30 سيرة ذاتية .. وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنان لم تتم المفاوضات معهما بشكل نهائى أولهما الايطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب إرجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص من مشكلته التى أشار إليها، لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصة وأن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين.ووصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد لفريق الكرة فى الأهلي إلي القاهرة في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك