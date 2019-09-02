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بـ 17.37 مليون جنيه.. تركيب أجهزة اتصالات لمحطة محولات توشكى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:34 م
جتماع الشركة المصرية
جتماع الشركة المصرية للكهرباء مع سيمنس
وفاء نور الدين
وقعت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، مع شركة سيمنس مشروع توريد وتركيب أجهزة الإتصالات لمحطة محولات توشكي (2).

وأوضحت مشالي، في بيان، اليوم الاثنين، أن مشروع التعاقد يتضمن توريد وتركيب واختبار مهمات الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات توشكى (2) جهد 220 كيلوفولت بمحطة محولات وادى حلفا بجنوب السودان.

وذكرت أن التكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 17,37 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر وذلك للخدمات والتركيبات والتشغيل للأجهزة المستعارة تبدأ من تاريخ خطاب الإسناد، وسبعة أشهر وذلك بالنسبة للتوريدات.

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