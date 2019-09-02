عاش جدع ومات شهيد.. أهالي أمين شرطة الزمالك: لن نتنازل عن حقنا.. صور

كان محبوبا طول حياته وكل الناس بتعشقه وربنا اصطفاه شهيدا فى

وهو بطل وشجاع مارس عماله لأخر نفس فى عمره".





رسالة والد أمين شرطة الزمالك الشهيد للرئيس



وناشد الحاج علي الشرقاوي والد الشهيد أمين شرطة الزمالك، الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة القصاص لدماء نجله مضيفا بقوله " ياريس كلنا وراك فى الحرب ضد الإرهاب وابني وآلاف الشهداء فداءا لمصر وكل اخواتي وأبنائي رافعين كفنهم على أيديهم للقصاص لدماء علي واحنا الى الجنة رايحين دفاعا عن عرضنا وشرفنا".





تعليق نجل أمين شرطة الزمالك على استشهاد والده



وأضاف أحمد نجل الشهيد على الشرقاوي أمين شرطة الزمالك ، أن والده تمني كثيرا أن ينال الشهادة طوال فترة خدمته الوطنية كأمين شرطة بوزارة الداخلية مشيرا بقوله "أبويا كان بيحكي لنا عن بطولات زملائه من الشهداء فى مواجهة أخطار الإرهاب".



وتابع بقوله "انا مش عاوز حق والدي يضيع والمتهم ليس مجنونا وبكامل قواه العقلية ولازم يتحاسب بالقانون ودايما ابويا كان بيتباهي بشهداء الوطن وانا كابن له راسي مرفوع بالسيرة البطل ومكانته كالشهيد للوطن".



وأوضح نجل الشهيد أن والده ترك له شقيقه ووالدته كي يكون مسئولا وعائلا لهم خلال الفترة المقبلة مشيرا بقوله "ربنا يرحمه ويجعله فى الجنه دايما برفقة الصالحين والنبيين وحسبنا الله ونعم الوكيل".



كيف ودع الأهالي أمين شرطة الزمالك



وعلى بعد خطوات من منزل عائلة الشهيد أمين شرطة الزمالك، رددت إحدى السيدات تدعي مني محمد ابنه خال الشهيد مشيرة بقولها" ابننا البطل عايش بروحه وسطنا ولن تموت ذكراه العطره وكلنا إيد واحدة ضد الإرهاب ...وتحيا مصر أم الدنيا".



وكان الآلاف من أهالي وعائلات قرية "ميت غزال " بمحافظة الغربية شيعوا فجر أمس فى جنازة عسكرية مهيبة الشهيد علي الشرقاوي أمين شرطة الزمالك نجل القرية والذي استشهد غدرا بطعنة سكين على أيدي إرهابي أثناء تأديه واجبه أمام بنك القاهرة.



جاء ذلك بحضور قيادات أمن الغربية و المحاسب جمال دويدار رئيس مركز ومدينة السنطة يرافقه رئيس الوحدة المحلية بشبراقاص ولفيف من أعضاء مجلس النواب وكبار الشخصيات وممثلي كبار الدولة.



تحولت الجنازة الشعبية التى انطلقت فعالياتها بطول شوارع القرية الى مظاهرة ضد الإرهاب ردد فيها المشاركون من أقارب الشهيد وزملائه حاملين صوره هتافات بـ "لا اله الا الله الشهيد حبيب الله " و"ياشهيد نام واتهنا واحنا نجيك على باب الجنه".





إطلاق اسم أمين شرطة الزمالك على مدرسة إبتدائية





فى المقابل أعطي اللواء هشام السعيد توجيهاته إلى المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالضرورة إطلاق شهيد بنك الزمالك " على اسم مدرسة "ميت غزال " الابتدائية تخليدا لذكري بطولة الشهيد العطرة بناءً على رغبة أهله وذويه.



وشدد محافظ الغربية فى توجيهاته علي اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للتفعيل قرارها فضلا عن تقديمه واجب العزاء لأفراد أسرة الشهيد وإرساله وفدا من رئاسة مركز ومدينة السنطة لمواساة ذويه.



"حسبنا الله ونعم الوكيل فى كل الإرهابيين الذين استباحوا دم نجلي وأخويا وحبيبي "الشهيد "علي" وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين" بتلك الكلمات التقط خيط الحديث مع "صدى البلد" الحاج أحمد المليجي الشرقاوي، والد علي الشرقاويالشهيد، الذي قاد مسيرة مع نجل الشهيد بشوارع القرية مرددا هتاف "ابني الشهيد فى الجنة نام وارتاح واتهنا واخواتكم بصدورهم هيواجهوا الإرهاب وربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين"، وأضاف والد: ابني عليالجنة