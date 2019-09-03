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برلمان

برلماني: جولات الرئيس الخارجية تستهدف عودة مصر لمكانها الطبيعي بالمنطقة وأفريقيا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:55 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
معتز الخصوصى
أشاد النائب حاتم عبد الحميد ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان بزيارة الرئيس السيسى إلى الكويت ، مشيرا إلى أنها تأتي فى إطار جولة بدأها بفرنسا ثم اليابان.

وأوضح النائب حاتم عبد الحميد فى تصريحات لـ"صدى البلد" أن هذه الزيارات المكوكية التى يقوم بها الرئيس السيسى تستهدف عودة مصر إلى مكانتها الطبيعية فى الشرق الأوسط وقارة افريقيا ، مشيرا إلى ان من اللافت للنظر ان الرئيس بدأ جولته بدولة أوروبية واختتمها بدولة عربية.

وأكد عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن الهدف من مثل هذه الزيارات هو تحقيق التبادل التجارى بين مصر والدول التى قام الرئيس بزيارتها ، متوقعا ان تأتى بالخير لمصر خلال الفترة المقبلة.

واوضح أن الرئيس السيسى ليس لديه وقت فراغ ، حيث أنه يبنى دولة مصرية ويقتحم كل الملفات الصعبة المغلقة منذ 20 عاما ، مشيرا إلى أننا ندعم مجهوداته فهو لا يترك عمل اليوم إلى الغد.

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