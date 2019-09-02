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حسن الرداد يكشف سبب اتباعه نظاما رياضيا قاسيا .. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:36 م
حسن الرداد
حسن الرداد
آيات أحمد
قال الفنان حسن الرداد، إنه اختار طريقا جديدا لحياته، وهو ممارسة الرياضة بشكل يومى.

لافتًا إلى أنه وللأسف الرياضة مهملة فى عالمنا العربى وتأتى كرفاهية بينما هى تعتبر من الاساسيات فى الحياة فى مختلف دول العالم.

وأضاف حسن الرداد، خلال لقاء خاص ببرنامج The Insider، المذاع على فضائية " دبى"، أنه يجب على الناس اتباع نظام حياتى رياضى وإيجاد مجال للرياضة ضمن الاهتمامات اليومية، مؤكدًا أنه من الممكن المشى نصف ساعة على الاقل يوميًا قبل مواعيد العمل أو بعدها.

وأشار حسن الرداد، إلى أنه بدأ تمرينات مكثفة فى معسكر رياضى مع مدربه الخاص، 6 أيام اسبوعيًا، موضحًا أنه بدأ المعسكر مع بداية فصل الصيف.

وأردف حسن الرداد، أنه يحضر لفيلم أكشن جديد لذلك اعتمد على نظام غذائى ورياضى خاص للتحضير للفيلم، بالتعاون مع الفنان عمرو يوسف.

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