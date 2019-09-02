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رياضة

اليوم.. انطلاق بطولة الشمس الدولية للإسكواش

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:36 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
تبدأ اليوم الإثنين الموافق 2 /9 /2019 بطولة الشمس بقسميها الرجال والسيدات في تمام الساعة الخامسة مساء على ملاعب مجمع الإسكواش بنادي الشمس.

وتعد البطولة واحدة من سلسلة البطولات التى يقوم الاتحاد المصري للإسكواش بتنظيمها برعاية البنك التجاري الدولي والذي يمول قيمة الجوائز المالية للبطولات.

وقد تم تنظيم هذه البطولات لخدمة لاعبي ولاعبات مصر الذين يبدأون مشوارهم الاحترافي ولتذليل العقبات التي تقابل مشاركة هؤلاء اللاعبين واللاعبات في بطولة المحترفين وتوفير تكلفة السفر والمشاركة ببطولات خارج مصر لتحسين تصنيفهم الدولي.

وسوف يشارك ببطولة الرجال 24 لاعبا ولاعبة منهم لاعبين من المكسيك ولاعب من أسبانيا ولاعب من العراق و20 لاعبا مصريا هم: عمر القطان - عبدالله المصري - سيف شناوي - إبراهيم محمد - حازم حلمي - أحمد الملاح - سيف ناصر حسانيين - يوسف جلال - البرعي - خالد لبيب - يحي النوساني - محمد ناصر حسانيين - أحمد عبدالله - خليل محمد - عبد الرحمن عبد الخالق - مصطفي السرتي - عمر الحديدي - علي ياقوت - شادي الشربيني.

وتشارك ببطولة السيدات 24 لاعبة كلهم من المصريين وهم: جنى شيحة - هيا علي - منة وليد - ملك كمال - ملك خفاجي - رنا إسماعيل - نادين قطب - نورين خليفة - ناردين جرس - نور وجيه - نور رامي - شهد الرفاعي - نور أبو المكارم - نهي حسام - نور هيكل - حبيبة الدفراوي - مريم الشناوي - ميار الشافعي - فريدة إبراهيم - لينا الشريف - ندي إيهاب - سلمي الطيب - جاسمين مصطفي - سنا إبراهيم.

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