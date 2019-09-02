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حوادث

تجنيد العشرات من عناصر داعش .. دور خلية بنت الشاطر وزوجها فى نقل الأموال للتنظيمات المتطرفة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:40 م
خيرت الشاطر
خيرت الشاطر
مصطفى الرماح
لم تترك جماعة الاخوان الارهابية أى وسيلة لتحقيق أهدافها إلا ولجأت اليها، ففى الوقت الذي أحكمت فيه الأجهزة الأمنية سيطرتها على معاقل الارهاب ومصادر تمويله، لجأت الجماعة الى استغلال النساء فى تحقيق أهدافهم المشبوهة.

وكان أبرز التنظيمات النسائية في الجماعة الإرهابية مؤخرًا، تنظيم ابنة الإرهابي المحبوس خيرت الشاطر، والتي قدمت أموالا لعناصر داعش تحت مظلة رعاية أسر المحبوسين، واستطاع تنظيمها تجنيد العشرات من أسر عناصر داعش لخدمة مخطط الإخوان وشراء الأسلحة.

خلية "بنت الشاطر" تظهر الوجه الحقيقي للإخوان ودورهم في دعم التكفيريين من خلال الأنشطة الخيرية، وكيف استغل الإخوان نساءهم في تمويل الإرهاب.

فبعدما ضاق الخناق على بنت الشاطر والمحامية هدى عبد المنعم ومن معها في المحكمة بدأوا في اللجوء إلى إدعاءات التعذيب والانتهاكات .

ويعد "أبو هريرة" الزوج الثاني لبنت الشاطر يعد اللاعب الرئيسي في نقل الأموال للتنظيمات المتطرفة، واستغلت خلية بنت الشاطر وسائل التواصل عبر الهواتف المحمولة وفيسبوك في تجميع وتوزيع الأموال على عناصر التطرف بعدما تم قطع خطوط التمويل لتلك التنظيمات.

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