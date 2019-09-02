بعد أزمة جونسون والبرلمان.. احتمال الدعوة لانتخابات عامة يظهر بقوة في بريطانيا

قالت كبيرة المراسلين السياسيين في صحيفة الجارديان البريطانية إن هناك "شائعات قوية جدا" عن احتمال الدعوة هذا الأسبوع لانتخابات عامة في البلاد قبل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي المقرر في 31 أكتوبر.



وأضافت جيسيكا إلجوت على تويتر "شائعات قوية جدا في وستمنستر اليوم عن احتمال الدعوة لإجراء انتخابات هذا الأسبوع، مع التزام شفوي بإجراء الاقتراع قبل 31 أكتوبر".