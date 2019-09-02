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فن

تعرف على مواعيد عرض مسلسل ظافر العابدين عروس بيروت

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:08 م
ظافر العابدين
ظافر العابدين
شيرى نبيل
بدأت قناة "MBC 4" عرض مسلسل" عروس بيروت" على شاشتها أمس الأحد 1 سبتمبر المقبل، من بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية كارمن بصيص.

"عروس بيروت" هو النسخة المعربة من المسلسل الشهير "عروس اسطنبول"، وهو العمل الثاني الذي يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد المسلسل المصري "ليالي أوجيني" الذي تم عُرضه في رمضان 2018.

في "عروس بيروت" يخوض ظافر العابدين تجربة التمثيل باللهجة اللبنانية للمرة الأولى، حيث يؤدي دور شاب لبناني ثري ينتمي لعائلة لبنانية أرستقراطية، جدير بالذكر أن المسلسل صُور ما بين العاصمة اللبنانية بيروت ومدينة جبيل.

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