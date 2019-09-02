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ثقافة

لقاء أدبي في حب نجيب محفوظ.. بثقافة دمياط

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:45 م
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث عقد نادي الأدب بقصر ثقافة دمياط ندوة أدبية في حب نجيب محفوظ الفيلسوف الروائي الحائز على نوبل في الآداب مع الأدباء سمير الفيل وسوزان سعد وفكري داود.

وتضمنت إلقاء أحاديث عن مجمل أعماله الروائية من "الثلاثية واللص والكلاب وميرامار وثرثرة فوق النيل" وغيرها من المؤلفات المؤثرة في السينما المصرية ومسيرته الأدبية العامرة بالإنجازات المحلية والدولية.

واستمرت فعاليات برنامج "يلا نغنى" والمستمرة طوال الصيف مع الموهوبين من الأطفال بالغناء في قصر الطفل ومكتبات "كفر المنازلة والعبيدية وشرباص والروضة" وبيوت "السرو والزرقا"، كما استكمل نادي المرأة بقصر ثقافة دمياط ورشة الأشغال اليدوية وأعمال التريكو، ونفذ قصر ثقافة دمياط الجديدة ورشة الإيموجرومى المعروف بفن صناعة عرائس الكروشيه.

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