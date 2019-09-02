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أخبار العالم

بعد رسوم الصين وأمريكا..انخفاض أسعار النفط

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:39 م
صدى البلد
رويترز
هبطت أسعار النفط يوم الاثنين بعد تبادل تطبيق رسوم جمركية جديدة من جانب الولايات المتحدة والصين، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 16 سنتا ليسجل 59.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 1020 بتوقيت جرينتش.

وهبط خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبع سنتات إلى 55.03 دولار للبرميل.

وبدأت الولايات المتحدة فرض رسوم نسبتها 15 في المئة على واردات صينية متنوعه يوم الأحد تشمل الأحذية والساعات الذكية وشاشات تلفزيون مسطحة وفرضت الصين رسوما جديدة على الخام الأمريكي في أحدث تصعيد للحرب التجارية بينهما.

وقال ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر.

وارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في أغسطس لأول شهر هذا العام مع تفوق زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التي فرضتها السعودية أكبر مُصدر للخام وفقد إمدادات بسبب العقوبات الأمريكية على إيران.

وفي الولايات المتحدة، خفضت شركات الطاقة عدد منصات الحفر النفطية للشهر التاسع على التوالي لأقل مستوى منذ يناير في العام الماضي.

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