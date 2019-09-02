الكشف عن فيروس سى لـ 8 آلاف طالب مستجد بجامعة الفيوم

استقبل الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة بالفيوم.



وذلك فى إطار استكمال مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى ضمن الكشف الطبى على حوالى 8000 طالب مستجد بالجامعة.



وأشار الدكتور محمد عيسى إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة على وجه الخصوص لإجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد.



ومن جانبها صرحت الدكتورة آمال هاشم أن مديرية الصحة ساهمت خلال المبادرة بتوفير 10 فرق مدربة من الأطباء لفحص الطلاب المستجدين بالجامعة للكشف عن فيروس سي خلال الفترة من 2 / 9 حتى 15 / 10 / 2019 حيث استهدفت المبادرة حوالى 8000 طالب مستجد من مختلف كليات الجامعة.

