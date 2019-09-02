ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الكشف عن فيروس سى لـ 8 آلاف طالب مستجد بجامعة الفيوم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:14 م
الكشف عن فيروس سى
الكشف عن فيروس سى لـ 8 آلاف طالب مستجد بجامعة الفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
استقبل الدكتور محمد عيسى القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، الدكتورة آمال هاشم وكيل وزارة الصحة بالفيوم وذلك لبحث سبل التعاون بين جامعة الفيوم ومديرية الصحة بالفيوم.

وذلك فى إطار استكمال مبادرة 100 مليون صحة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس سى ضمن الكشف الطبى على حوالى 8000 طالب مستجد بالجامعة.

وأشار الدكتور محمد عيسى إلى حرص إدارة الجامعة على توفير كافة الأجهزة الطبية الحديثة بالمستشفيات الجامعية ومستشفى الطلبة على وجه الخصوص لإجراء الكشف الطبى على الطلاب الجدد.

ومن جانبها صرحت الدكتورة آمال هاشم أن مديرية الصحة ساهمت خلال المبادرة بتوفير 10 فرق مدربة من الأطباء لفحص الطلاب المستجدين بالجامعة للكشف عن فيروس سي خلال الفترة من 2 / 9 حتى 15 / 10 / 2019 حيث استهدفت المبادرة حوالى 8000 طالب مستجد من مختلف كليات الجامعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الكشف بالرقم القومي.. انطلاق المبادرة الرئاسية لصحة المرأة وسرطان الثدى في الفيوم

للطلاب الجدد.. كل ما تريد معرفته عن الكشف الطبي للالتحاق بجامعة القاهرة

توقيع الكشف الطبي وتحليل فيروس C للطلاب المستجدين بجامعة بني سويف.. 25 أغسطس

الإعلان عن مواعيد الكشف الطبى بكليات جامعة الإسكندرية.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

الارصاد تزف بشرى للمواطنين وتعلن موعد انتهاء فصل الصيف..فيديو

اخبار الخليج العربي .. القنصلية السعودية في هيوستن تجلي مواطنيها من بريفارد

الفيفا يعلن القائمة النهائية لـ جائزة أفضل هدف في العالم بوشكاش

طه اسماعيل يكشف سر اختيار فايلر لقيادة فريق الاهلي .. فيديو

قبل الدخول للجامعة .. 6 فروق بين نظامي الانتساب والانتظام تعرف عليها

فايلر: اللاعب المصري موهوب.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعشق الموضة.. 20 صورة تكشف أناقة زوجة ماجد المصرى بعيد ميلادها

بعد بنطلون عمرو دياب المثير للجدل.. شاهد أغرب صيحات موضة الهضبة

بلطجة وإشغالات.. حكاية معاناة سكان عمارات الكورنيش بدمياط