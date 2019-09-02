فيديوجراف| سعر بنطلون عمرو دياب يثير الجدل

ظهر الفنان عمرو دياب فى حفلتة الأخيرة بالساحل الشمالي بملابس غريبة وغير تقليدية.



ارتدى عمرو دياب تى شيرت أبيض طويل مطبوع عليه بعض الكلمات من الخلف، ونسق معه بنطلون أسود ذا تصميم غريب ما عرضه للانتقاد والسخرية من قبل الكثيرين.



يمكنك متابعة المزيد من التفاصيل عن لوك عمرو دياب وسعر ملابسه من خلال الفيديوجراف التالي.