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التصرف الشرعي لمرأة ذهبت للحج وجاءها خبر وفاة زوجها في المطار.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:01 ص
التصرف الشرعي لمرأة
التصرف الشرعي لمرأة ذهبت للحج وجاءها خبر وفاة زوجها
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز للمرأة الحج أثناء فترة العدة؟.

واجاب المفتي السابق، في فيديو له، أن جماهير العلماء تقول بإنه لا يجوز ذلك وأن المرأة التي خرجت إلى الحج لو بلغها وفاة زوجها قبل القنطرة رجعت أى قبل ختم جواز السفر الخاص بها وإن بلغها بعد القنطرة خبر الوفاة لا ترجع وتذهب للحج.

وتابع: حينما تعود من الحج تخصم فترة الحج من عدتها ولا تعوضها أو تبدأ فترة العدة من جديد.

وأشار إلى أن المرأة لو كانت تجهل فترة العدة وذهبت وهى في العدة لموسم الحج فحجها صحيح ومقبول إن شاء الله ويعذر بالجهل ولا حرمة عليها وكان من الأولى أن تتم عدتها أولا ثم الحج وإن خرجت متعمدة للحج أثناء العدة فحرام عليها وهذا الحكم فيه خلاف وليس محل اتفاق ولكن جمهور العلماء أن المعتدة لا تحج.


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