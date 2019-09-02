مصطفى قمر لـ حسن الرداد: منور يا نجم

فاجأ الفنان حسن الرداد الجمهور بظهور جديد له يخطف الانظار حيث نشر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صوره علي البحر ويرتدي نظارة شمس.



وشارك الفنان مصطفي قمر في التعليقات قائلا: منور يا نجم.



يذكر أن أحدث أعمال الفنان حسن الرداد الدرامية مسلسل "الزوجة 18"، والذي تم عرضه في السباق الرمضانى الماضي 2019 وحقق نجاحا كبيرًا خلال عرضه.



وشارك حسن الرداد في بطولة المسلسل سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، كوكي، إيناس كامل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، من إنتاج ممدوح شاهين، تأليف محمد أبو السعد، خالد أبو بكر، وليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة أمين جمال وإخراج مصطفى فكري.