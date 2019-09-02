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أبو الغيط يزور بغداد غدًا لدعم جهود استعادة الاستقرار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:01 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
نادر سمير:
يقوم أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بزيارة إلى بغداد غدًا، يلتقي خلالها مع الرئيس العراقى برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.

وصرح مصدرٌ مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن الزيارة تأتي في إطار التواصل المستمر مع العراق ودعم جهود الحكومة في استعادة الاستقرار، وتعزيز التوازن في علاقات العراق مع محيطه العربي، خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتعاشًا واضحًا في هذه العلاقات.

وأضاف المصدر أن الجامعة تدعم استقرار العراق وأمنه باعتباره مفتاحًا مهمًا لتعزيز الأمن القومي العربي، وأن أبو الغيط سيتحدث خلال لقاءاته مع القيادات العراقية بأهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت بالقضاء على داعش واعادة البناء وضمان عدم عودة هذا التهديد، وإبعاد العراق عن التوترات الإقليمية وتعزيز علاقاته الاقتصادية والأمنية مع الدول العربية كافة.

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