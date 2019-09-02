الباحثون عن المتاعب بلا عيد.. مطالب بيوم سنوي للاحتفال بالصحفيين

أكاديمي يطالب نقابة الصحفيين بإنشاء عيد لـ أبناء المهنة

علاء حيدر يطالب بإنشاء عيد للصحفيين أسوة بـ الإعلاميين

محمود علم الدين: حان الوقت ليكون للصحفيين عيد





على الرغم من عراقة تاريخ الصحافة المصرية إلا أن أصحاب مهنة البحث عن المتاعب، لا يشعرون أنهم يلاقون التقدير المناسب من المجتمع الذي يعيشون به، فلكل مهنة عيدها الذي يتم الاحتفاء خلاله بالنابغين من أبنائها عدا الصحفيين فهناك عيد الإعلاميين والمعلمين والفلاحين والعمال، بينما يشعر الصحفيين أنهم غير مقدرين على المستوى المعنوي.الدعوة للاحتفاء بعيد الصحفيين، بدأت من مقال للكاتب الصحفي حماد الرمحي، الذي كتب في مقال له يقول: " إن تعيين عيد للصحفيين هو حلم يراود نحو 13 ألف صحفي وهبوا حياتهم لخدمة الوطن في بلاط «صاحبة الجلالة»، بعد أن سقط سهوًا من ذاكرة الحكومة.وأضاف أنه في الوقت الذي تحتفل به الدولة المصرية بعيد الشرطة، وعيد القضاة، وعيد المعلم، وعيد العمال، وعيد الفلاح، وعيد الإعلاميين، وغيرها من الأعياد التي تعترف بها الحكومة وتشارك في احتفالاتها، وفي المقابل لا تعترف بعيد الصحفيين، رغم أن الصحفيين هم صناع تلك الأعياد، وأحد أسباب ظهورها للرأي العام الداخلي والخارجي.واقترح الرمحي أن أنسب موعد لـ«عيد الصحفيين» فهو ذكرى وفاة الكاتب الصحفي القدير أحمد حلمي جد الشاعر الكبير صلاح جاهين، وصاحب ميدان أحمد حلمي الشهير، والذي يرقد تمثاله بنقابة الصحفيين، ولا تعرف الأجيال الجديدة شيئا عن تاريخه النضالي ضد الاحتلال الإنجليزي، حيث يعتبر «حلمي» الصحفي الوحيد الذي انفرد بتصوير ونشر تفاصيل «حادثة دنشواي»، وشن حملة دولية ضد كتائب اللورد كرومر القاتلة.وحول هذا الشأن أكد الدكتور محمد المرسى، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن الصحفيين بمصر يقدمون الكثير من التضحيات ويمرون الأن بأسوأ الظروف ومن حقهم أن يكون لهم جانب من التقدير والتكريم، وهو على أقل تقدير إنشاء يوم يحمل اسمهم يكون عيدا للصحفيين أسوة بباقى فئات المجتمع.وأضاف المرسى قى تصريحات لـ صدى البلد، أن نقابة الصحفيين عليها البحث فى هذا الأمر ما دام الأمر مطلب من مطالب العاملين فى المهنة، موضحًا أن الصحفيين من أكثر الفئات المضحية فى المجتمع وعلينا تكريمهم فهم يتعرضون للكثير من المشقة والعناء في البحث عن المعلومة والحقيقة، فضلًا عن محاربة الفساد وكشف الحقائق التى لا يمكن ظهورها لولا وجودهم.وطالب المرسى نقابة الصحفيين البحث فى التواريخ التى تستحق التذكرة فى تاريخ الصحافة وإختيار أنسبهم ليكون عيدًا للصحفيين، أوعلى أقل تقدير الإحتفال بعيد الصحفيين والإعلاميين معًا فى يوم واحد وتكريم رموز الصحافة والإعلام لأنهم فى النهاية يقدمون رسالة واحدة.كما طالب الدكتور محمود علم الدين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، نقابة الصحفيين ببحث فكرة إنشاء عيد لأبناء المهنة يحمل اسم "عيد الصحفيين، مؤكدًا أن مصر تملك أقدم وأعرق صحافة في العالم وجاء الوقت لإقامة عيد يحمل اسمها.وأضاف علم الدين فى تصريحات لـ صدى البلد، أن حلم إنشاء عيد للصحفيين يكون خاصا بالصحافة فى مصر ما زال يراود أصحاب المهنة، ولكنه حتى الآن لم ينفذ ولم تأخذ خطوة واحدة فى تنفيذه، موضحًا أن الصحافة فى مصر تقدم الكثير للمجتمع ولا بد من وجود يوم تكرم الدولة فيه الرواد وكبار رموز الصحافة اللذين كثيرًا ما قدموا العطاء للمهنة والوطن وتخلد ذكراهم.وتابع أن الصحفيين ليسوا أقل من المعلمين الذين يحتفلون بعيد للمعلم ولا الفلاحين، ولا الزملاء من الإعلاميين، مشيرًا إلى أن الصحافة المصرية تمتلك العديد من المناسبات التاريخية الهامة التى نستطيع جعلها يوم ومناسبة تحمل اسم عيد الصحفيين.وأكد الكاتب الصحفي علاء حيدر، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، أن الصحفيين في حاجة شديد لتقدير دورهم في المجتمع ولو بشكل معنوي، من خلال إقامة عيد يحمل اسم مهنتهم.وأضاف حيدر في تصريحات لصدى البلد، أن عيد الصحفيين أمر هام، ومن حق كل صحفي في مصر أن يكون له عيد يحتفل به أسوة بزملائه الإعلاميين الذين يحتفلون بعيدهم سنويًا، مطالبًا القائمون على الصحافة فى مصر الاهتمام بإنشاء عيد للصحفيين .وتابع أن الصحافة في مصر سواء كانت ورقية أو إلكترونية، تستحق الدعم من الدولة وكل فئات المجتمع، لأنها تقدم الكثير ولها دور ريادي في أي مجتمع ، فضلًا عن دورها المهم فى تقديم المعلومة بكل الطرق الممكنة .