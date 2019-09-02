مصطفى بسيط لـ حمدي المرغني: بنحبك أووي

نشر الفنان حمدي الميرغني نجم مسرحية "مسرح مصر" صورة جديدة في سيارته على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"
وشارك الفنان مصطفى بسيط في التعليقات قائلا: "بنحبك اووي".
يواصل الآن حمدي الميرغني تقديم عروض مسرحية "مسرح مصر" الموسم الأخير بقيادة الفنان "أشرف عبد الباقي" وبمشاركة أعضاء الفريق الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أسامة والفنانة إسراء عبد الفتاح.
وشارك الفنان مصطفى بسيط في التعليقات قائلا: "بنحبك اووي".
يواصل الآن حمدي الميرغني تقديم عروض مسرحية "مسرح مصر" الموسم الأخير بقيادة الفنان "أشرف عبد الباقي" وبمشاركة أعضاء الفريق الفنان علي ربيع ومصطفى خاطر ومحمد أسامة والفنانة إسراء عبد الفتاح.