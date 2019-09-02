مخطط إخواني جديد للتحريض ضد مصر .. وحقوقيون: التنظيم يعاني من أزمات داخلية ..الجماعة تستخدم الملف الحقوقي للمكسب المالي والتأييد الدولي

التنظيم الإخواني يعاني أزمات داخلية وضربات أمنية متتالية

حقوقي:

جماعة الإخوان تستخدم الملف الحقوقي لكسب التأييد السياسي



تتعمد جماعة الإخوان الإرهابية دائما شن حملات تحريضية ضد مصر في الخارج خاصة في الملف الحقوقي المصري بالتزامن مع الاستعراض الدورى الشامل الخاص بمصر نوفمبر المقبل.



كما خصصت تلك الجماعة الإرهابية ميزانية بالملايين لتفعيل هذه الحملة ومواصلة ترديد شائعات ضد الدولة المصرية.



وفي نفس السياق قال الباحث الحقوقي هيثم شرابي إن تنظيم الإخوان الإرهابي يعاني من أزمات داخلية حيث تتوالى الضربات الأمنية الحاسمة للتنظيم.



وأكد هيثم شرابي في تصريح "لصدى البلد "أن ماحدث من شباب الإخوان والخلافات بين كوادر التنظيم في الداخل والخارج فضح للأكاذيب التي روجتها جماعة الإخوان الارهابية بعد 30 يونيو.



وأضاف شرابي أن جميع الحملات التحريضية التي تقوم بها الإخوان ضد مصر خارجيا لن تلقى صدى لأن مواقفهم انكشفت كما انكشفت علاقتهم بكل التنظيمات الإرهابية المسلحة في ليبيا وسوريا والعراق واليمن بالإضافة إلى العلاقات الممتدة مع داعش والقاعدة عن طريق قطر وتركيا.



واوضح شرابي إن جماعة الإخوان الإرهابية لجأت إلى الملف الحقوقي والاعتماد على بعض المؤسسات مثل الكرامة والشبكة العربية ومركز القاهرة وهيومان رايتس ووتش للحصول على الدعم السياسي والتعاطف من بعض الدول .



أكد الحقوقي وليد فاروق رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات‎ أن تنظيم الإخوان الإرهابي لجأ إلى استغلال ملف حقوق الإنسان بهدف كسب التأييد السياسي في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أن تعالت فيهما أصوات كثيرة تطالب بحظر الجماعة.



وأضاف وليد فاروق في تصريح لـ" صدى البلد " أن جماعة الإخوان الارهابية تدعي المظلومية دائما عندما تفشل سياسيا مما جعلها تلجأ إلى الملف الحقوقي.