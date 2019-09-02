البيئة تجتمع بمتعهدي جمع قش الأرز بالدقهلية استعدادا لمواجهة السحابة السوداء

عقد جهاز شئون البيئة لشرق الدلتا اجتماعا مع متعهدي مواقع جمع قش الأرز بالدقهلية بالإدارة الزراعية بميت سويد، في إطار تكليفات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود والحملات البيئية استعدادا لموسم جمع قش الأرز، حيث تم عرض آلية العمل ببروتوكول تجميع قش الأرز والتأكيد على مهمات الحماية المدنية بالمواقع والاشتراطات الواجبة لعملية الجمع، وتكثيف الجهود لعدم حدوث حالات حرق وتعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية.



وفي إطار جهود وزارة البيئة وحملات التوعية التي تنظمها للتعريف بمنظومة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، قام فرع البيئة لشرق الدلتا بتنفيذ عدد من حملات التوعية البيئية ولقاءات مع المزارعين بالعزب والنجوع، ومنها حملة توعية بيئية بعزبة ابو العينين - ميت غمر، حيث تم الحديث بشكل مفصل مع المزارعين عن طرق الاستفادة من قش الأرز وأضرار الحرق المكشوف، وجهود وزارة البيئة للحد من تلوث الهواء.



وطالب المزارعون بزيادة معدات الجمع والنقل والكبس والفرم للمتعهدين هذا العام لاستمرار النجاح في مواجهة السحابة السوداء خلال الأعوام الماضية خاصة في ضوء المجهودات الكبيرة التي تبذلها وزارة البيئة لمواجهة نوبات التلوث الحادة.