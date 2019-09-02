حملات نظافة.. غسيل ميادين وتماثيل وجداريات أسيوط

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، استكمال حملات النظافة الشاملة بشوارع وميادين المحافظة طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا، لافتًا إلى الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة شاملة للطريق المؤدي إلى كمين الطرق بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط وحتى بوابات جامعة أسيوط البحرية، وبامتداد الترعة الإبراهيمية في تلك المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الميادين بحي شرق وحي غرب أسيوط، وذلك برفع المخلفات وكنس وغسيل للأرصفة.



وأشار إلى أهمية التنسيق بين مسئولي حي شرق وحي غرب والشرطة والمرافق والمرور وجهاز النظافة والتجميل لتنفيذ خطة النظافة وخلق بيئة نظيفة لإعادة الوجه الحضاري والجمالي، الذي يليق بمحافظة أسيوط كعاصمة للصعيد.



وأوضح أحمد ثابت، رئيس جهاز التجميل والنظافة بأسيوط، أنه بناءً على تعليمات اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط بمواصلة حملات النظافة تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة لطريق كمين الجامعة وحتى بوابات جامعة أسيوط البحرية وبامتداد الترعة الإبراهيمية وذلك باستخدام 2 نافوري مياه و2 سيارة كنس آلي وعمال النظافة، حيث تم رفع المخلفات من الأرصفة وجوانبها وبعدها غسيل الأرصفة وأسفل السيارات ويليها انتشار سيارات الكنس الآلي لنظافة الشارع.



وذكر أنه تم غسيل عدد من الميادين والجداريات بحي غرب أسيوط من بينها (ميدان طلعت حرب "البنوك"، ميدان جمال عبدالناصر، ميدان عمر مكرم، جداريات المدخل الشمالي لمدينة أسيوط، وجدارية إنجازات الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أمام مسجد عمر مكرم) وغيرها وذلك باسخدام "نافوري"، وذلك بالتنسيق مع محمد البشير رئيس حي غرب أسيوط ونوابه ومساعديه.