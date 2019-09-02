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رياضة

فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:12 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه سيعمل جاهدًا على تطوير الفريق بشكل عام من أجل النجاح في مهمتنا وأنه سوف يسعي لتقديم أداء ممتع وهجومي مع الفريق كما سبق وأن فعلها مع جميع الفرق التي عمل فيها.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التعاقد معه: الجميع سيكون سعيدًا سواء لاعبين أو مسئولين أو جماهير بالعروض القوية والنتائج التي نتطلع لتحقيقها، خاصة وأن الفوز هو النتيجة الوحيدة التي تضمن السعادة للجميع داخل منظومة العمل.

وأضاف: سعيد بدعم جماهير الأهلي لشخصي وجهازي المعاون بعد إعلان التعاقد معنا خاصة وأن الأهلي ناد كبير ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة وهذا الأمر يدعمنا كثيرًا في بداية رحلتنا مع الفريق.

وأشار إلى أنه سعيد بالتعامل مع إدارة الأهلي ولديه إصرار كبير وجهازه المعاون على العمل بقوة من أجل النجاح في رحلته مع الفريق.

وذكر فايلر أن لديه مسئولية كبيرة مع الفريق وتحديدًا في دوري أبطال أفريقيا التي تبقي التحدي الكبير بالنسبة للاعبين والجماهير والجهاز الفني.
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور
فايلر: دوري أبطال أفريقيا التحدي الأكبر وسعيد بدعم جماهير الأهلي.. صور

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