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دبلوماسي موهوب وصديق يعتمد عليه.. الخارجية الروسية تنعى سفيرها في مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:07 م
السفير الراحل سيرجي
السفير الراحل سيرجي كريبتشينكو
محمد وديع
نعت الخارجية الروسية صباح اليوم الاثنين، السفير الروسي في مصر سيرجي كربتشينكو، الذي رحل عن دنيانا في أحد مستشفيات القاهرة، إثر تعرضه لوعكة صحية.

وقالت الوزارة إن السفير الروسي في مصر سيرجي كربتشينكو، الدبلوماسي الموهوب والصديق الذي يعتمد عليه، السفير فوق العادة توفي فجأة في إحدى مستشفيات القاهرة.

والسفير الروسي بالقاهرة توفي عن 68 عاما وعمل سفيرا في مصر منذ عام 2011 وكان سفيرا لروسيا في الإمارات العربية المتحدة وفي ليبيا وسوريا.

وأكدت الخارجية إنها ستصدر نعيا في وقت لاحق من مساء اليوم.

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