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رياضة

فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:13 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه قادر على مواجهة كل التحديات من أجل النجاح مع الأهلي محليا وقاريا، خاصة وأنها أول تجربة له في القارة السمراء، وأن ما دفعه لقبول المهمة دون تردد هو اسم وشعبية الأهلي.

وأضاف فايلر، في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التعاقد معه: "عملت مع الكثير من المدربين على مدار مشواري التدريبي من أجل الوصول الى المستوى الذي يرضيني كمدير فني".

وأوضح أنه تعلم من جميع المدربين الذين عمل معهم حتى وصل إلى ما هو عليه الآن.

وأشار الى أنه لن يتحدث عن الوقت المحدود قبل مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ 32 لدوري الأبطال والمحدد له منتصف الشهر الجاري، مؤكدًا أنه أمر واقع وأنه سيقوم بالتعامل مع الموقف.

وذكر أن أول مباراة له مع الفريق ستتزامن مع عيد ميلاده، مؤكدًا أنه يتمنى أن يكون هذا الأمر فال حسن بالنسبة له.
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور
فايلر: أول مباراة للأهلى يوم عيد ميلادى.. صور

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