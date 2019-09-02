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رياضة

شاهد .. مرتضى منصور يفتح النار على 10 شخصيات رياضية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:16 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
منتصر الرفاعى
شن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجوما ناريا على 10 شخصيات رياضية عقب تأهل نادي الزمالك الى نهائى الكأس أمس بالفوز على الإتحاد السكندرى بهدف مصطفى محمد فى اللقاء الذى جمع الفريقين بإستاد الإسماعيلية فى الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر .

وكان محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى أول المتواجدين فى مرمى نيران مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، حيث وجه له رسالة قوية بقوله : تواضع ونزل مناخيرك شوية ده التربة متر ونص فى النهاية وأنا لقنتك درس جديد عندما طالبت الجماهير بعدم توجيه السباب للنادى الأهلى فى لقاء الإتحاد السكندرى .

شائعات هروب النقار من نادي الزمالك

واتهم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، الثنائى ممدوح عباس وهانى العتال بالتسبب في ترويج شائعات حول هروب حمدى النقاز من نادي الزمالك عقب لقاء الإتحاد السكندرى بجانب طلبهم ايقاف الإنتخابات التكميلية بدعوى قضائية.

رئيس نادي الزمالك يهاجم كريم شحاته

كما شن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور هجوما عنيفا على كريم حسن شحاته بسبب ترويجه شائعات عن وجود خناقة بين لاعبى الزمالك فى غرف خلع الملابس عقب نهاية لقاء الإتحاد السكندرى فى نصف نهائى الكأس.

وطالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بفتح تحقيق من قبل النائب العام فى إهدار مجلس الأهلى المال العام على حد وصفه فى صفقة التعاقد مع رينيه فايلر بـ 2 مليون يورو بعدما رفضه نادي الزمالك رغم طلبه مليون دولار فقط من الزمالك .

كما وضع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الحكم الدولى جهاد جريشة فى مرمى نيرانه مؤكدا أنه كان يدعم منافسيه فى الإنتخابات البرلمانية بدائرة أتميدة وميت غمر.

وطلب رئيس نادي الزمالك رأى نقيب الصحفيين ضياء رشوان فى الشائعات التى تروج ضد الزمالك على حد وصفه مطالبا بتحرى الدقة فيما يكتب عن القلعة البيضاء .

كما هاجم رئيس نادي الزمالك عددا من الصحفيين.

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