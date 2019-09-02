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رياضة

فايلر: اللاعب المصري موهوب.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي.. فيديو وصور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:09 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابوعلم
أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأجنبي الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه يعلم جيدًا الموهبة التي يمتلكها اللاعب المصري.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن التعاقد معه: سبق وأن تعاملت مع محمود تريزيجيه عند قيادة أندرلخت وكان لاعبًا صغيرًا في السن وقتها ولكنه يمتلك موهبة كبيرة كما هو الحال مع العديد من اللاعبين المصريين.

وأوضح أنه يميل للعمل تدريجيًا ولا يرغب في استباق الأمور، مؤكدًا أن رحلته تبدأ اليوم بقيادة أول مران للفريق مشددًا على أنه يتمني الدعم والمساندة من جماهير الأهلي العظيمة من أجل النجاح في مهمته الجديدة مع الفريق.
فايلر: اللاعب المصري موهوب.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي.. فيديو وصور
فايلر: اللاعب المصري موهوب.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي.. فيديو وصور
فايلر: اللاعب المصري موهوب.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي.. فيديو وصور
فايلر: اللاعب المصري موهوب.. وهذه رسالتي لجماهير الأهلي.. فيديو وصور

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