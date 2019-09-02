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فن

كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا فى الاسكندرية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:13 م
كارمن سليمان
كارمن سليمان
شيرى نبيل
تستعد المطربة كارمن سليمان، لإحياء حفل غنائى، يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر الجاري، فى أحد النوادى بمحافظة الإسكندرية، حيث تواصل حاليا الاستعداد للحفل بإجراء عدد من البروفات الموسيقية.

يذكر أن أحدث أعمال كارمن سليمان الفنية كانت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم»، وهي من كلمات: محمد فتحي، وألحان: طارق شمس، وتوزيع: أسامة سامي.

وحققت أغنية «الساعة بتاعت قبل النوم» لـ كارمن سليمان، 2 مليون مشاهدة بعد طرحها في 17 مارس الماضي عبر قناة «كارمن» الرسمية على يوتيوب.

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