ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم إقامة النساء للصلاة وإمامة إحداهن لأخريات.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:01 ص
حكم إقامة النساء
حكم إقامة النساء للصلاة وإمامة إحداهن لأخريات
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "يوجد مسجد في الكلية تقام فيه الصلوات للطالبات وتقوم إحداهن بالإقامة للصلاة فهل يشرع ذلك بالنسبة للنساء؟.

وأجاب المفتي السابق، في فيديو له، أنه بالنسبة للسؤال فلا بأس من إقامة المرأة للصلاة بصوت خفيف في حضرة النساء فلا وجود للفتنة في هذا المكان .

كما يجوز للمرأة أن تؤم النساء وتقف وسطهن كما ورد فقد قالت تميمة بنت سلمة: "أمت عائشة نساءً في الفريضة في المغرب وقامت وسطهن وجهرت بالقراءة".

وجاء في الحديث: أن النبي ﷺ أمر أمَّ ورقة أن تؤمَّ أهلَ دارها، فإذا تيسر لها أن تؤم الطالبات، أو نساء بيتها: من بناتها وزوجات بنيها، وهي أقرأهنَّ؛ تؤمهنَّ، وإلا فيؤمهنَّ أقرأهنَّ من الطالبات وغير الطالبات، حتى يستفدن من صفة الصلاة، ومن أعمال الإمامة، إذا كانت ذات علمٍ وذات بصيرةٍ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صلاة عيد الاضحى .. الإفتاء تحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء.. وتنصح بـ 10 سنن حرص الرسول عليها

هل أقضى مع الصلوات الفائتة السنن أيضا ؟ .. على جمعة يجيب

حكم جهر المرأة بالقراءة في الصلاة

ترشيحاتنا

عاشق الأهلي.. طه إسماعيل يرفض إجراء عملية جراحية قبل إتمام مؤتمر تقديم فايلر

اغتنم.. 22 كلمة حرص رسول الله على الدعاء بها في صلاة الوتر كل ليلة

صورة تكشف حقيقة اعتزال صوفينار الرقص وهروبها من مصر

تامر عبد الحميد: إمام عاشور مفاجأة الزمالك.. وبن شرقي أفضل صانع ألعاب بالشرق الأوسط.. فيديو

كل موسم 17 لاعبا.. عبدالحفيظ : بعض الأندية تقدم صفقاتها في فراشة.. فيديو

علي جمعة لـ سيدة: زواجك سيحدث فتنة لهذا السبب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجميد البويضات .. 8 حقائق عنه وهل يؤثر على عذرية البنات

من لم يكن صديقا لنفسه صار عدوا للناس.. زينة بإطلالة بيضاء تشعل انستجرام

بلوزة أوف شولدر .. عبير صبري فى إطلالة جديدة داخل عيادة أسنان