فيديوجراف| قصة أصعب 25 دقيقة مرت على بابا الفاتيكان

25 دقيقة قضاها البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عالقًا بين السماء والأرض، داخل مصعد أصابه عطل مفاجئ خلال صعوده مبنى الفاتيكان.



دفعت أزمة حبس بابا الفاتيكان داخل المصعد، رجال الإطفاء إلى الهرع نحو المبنى المقدس، لإنقاذ فرنسيس من احتجازه خلف أبواب المصعد المعطل، بعد قرابة نصف ساعة مرت بصعوبة ورهبة في نفوس المقربين من البابا فور علمهم بالواقعة.



ونستعرض المزيد من التفاصيل عن الواقعة من خلال الفيديوجراف التالي.