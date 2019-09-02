نفذت برامج متنوعة.. لجنة المواطنة تختتم أعمالها فى القرى الفقيرة بالمنيا

قال اللواء قاسم حسين محافظ المنيا: إن لجنة المواطنة وقبول الآخر اختتمت أعمالها اليوم بـ44 قرية على مستوى مراكز المحافظة التسع، تم استهدافها بمجموعة من فعاليات برنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية والذي تم إطلاقه بعدد من القرى الأكثر احتياجًا موزعة على مراكز المحافظة التسع في الفترة من مارس وحتى أغسطس 2019.





وأضاف المحافظ أن تلك الأنشطة جاءت في إطار خطة المحافظة لتنفيذ بعض البرامج التنموية والثقافية والتعليمية والرياضية والاجتماعية والصحية لدمج المجتمع والربط بين عناصره وتنمية مهارات الشباب واكتشاف المواهب وتقديم خدمات طبية وعلاجية ورصد احتياجات تلك القرى، لافتًا إلى أن القطاعات الخدمية التي شاركت في الفعاليات ضمت ( جامعة المنيا ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين ومكتبة مصر العامة والثقافة والمجلس القومي للمرأة).





من جانبه، قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مطاى، إن قرية ابوان كانت آخر القرى المستهدفة ببرنامج الأنشطة التوعوية والتثقيفية وفقًا للخطة الزمنية المحددة من قبل لجنة المواطنة ، حيث تضمنت الأنشطة المقدمة تنظيم مديرية الشباب والرياضة ندوات ثقافية ودينية عن المواطنة والتسامح وقبول الأخر وعقد دورة رياضية متنوعة وقوافل رياضية لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات النشء والشباب.



