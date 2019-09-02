اخبار الفن | محمد رمضان: إنساي الأكثر استماعا .. وموقف هيثم شاكر من التمثيل .. موعد حفل لطيفة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:هيثم شاكر يكشف عن موقفه من تكرار تجربة التمثيل .. فيديوكشف الفنان هيثم شاكر، عن موقفه من تكرار تجربة التمثيل مرة أخرى بعد أن خاضها منذ أكثر من عام بمسلسل " أرض جو".محمد رمضان: إنساي الأكثر استماعا على تطبيق أنغامينشر الفنان محمد رمضان عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" استورى لاسكرين لموقع أنغامي، بحيث ظهرت أغنية إنساى كأفضل استماع ورقم 1 للأسبوع السادس على التوالي.تعرف على مواعيد عرض مسلسل ظافر العابدين عروس بيروتبدأت قناة "MBC 4" عرض مسلسل" عروس بيروت" على شاشتها أمس الأحد 1 سبتمبر المقبل، من بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية كارمن بصيص.دنيا بطمة.. أفضل مطربة مغربية لعام 2019نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، صورة لبيان من مهرجان الفضائيات العربية بتكريمها كأفضل مطربة مغربية.لطيفة تحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية.. 13 سبتمبرتحيي المطربة التونسية لطيفة،حفلا غنائيا يوم 13 سبتمبر الجاري في الإسكندرية.