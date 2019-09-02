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رياضة

#حسام_حسن يتصدر تويتر.. مغردون: مدرب منتخب مصر القادم

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:00 م
حسام حسن
حسام حسن
رنا اشرف
تصدر #حسام_حسن موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد المطالبة بتعيين حسام حسن المدير الفنى لنادى سموحة الحالى لقيادة منتخب مصر خلفا لخافير أجيرى الذى رحل بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتصدر الهاشتاج تويتر لأن الجماهير يرون أن حسام هو الأجدر بقيادة منتخب مصر، لأنه يتمتع بمهارات عالية وقدرة على إظهار اللاعبين ووضع الخطط المناسبة، وهذا ما يحتاجه المنتخب فى الوقت الحالى بعد خسارة كأس الأمم الأفريقية واللعب بطريقة غير جيدة.

وجاءت أبرز تعليقات الجماهير كالآتى:

احق واجدر واحد ياخد الفرصه فالتوقيت ده ربنا معاك ويكرمك ياعميد يامخلص

الهداف الاسطوري للنادي الاهلي
وعميد لاعبي العالم سابقا
مدرب منتخب مصر القادمه

#حسام_حسن قادر عل فعل المستحيل رجل المهام الصعبة نجم النجوم يعشق الكفاح من اجل النجاح هو القادر علي إسعاد 100 مليون مصري

كل الدعم والتقدير للعميد #حسام_حسن للاداره الفنيه لمنتخب مصر .

هتشوفوا ان شاء الله منتخب محترم وبيلعب بروح ورجولة.

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