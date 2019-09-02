قبل بداية الدورى..مدير أمن الغربية يوجه بمعاينة استاد طنطا وغزل المحلة

أعطى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اليوم توجيهاته إلى مساعديه ومأموري مراكز أقسام الشرطة بالضرورة تشكيل لجنة فنية وأمنية لمعاينة أبواب مداخل وخروج استادي طنطا وغزل المحلة الرياضي.



وجاء ذلك تزامنا مع الاستعدادات الكاملة لبدء الدوري كرة القدم لسنة 2019 م – 2020 م .



وشدد مدير أمن الغربية فى تعليماته بأهمية إحكام التواجد الشرطي ومواجهة الخارجين على القانون وردع المخالفين قبل بدء فعاليات الموسم الرياضي تحت إشراف كل من اللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة.



كما باشرت القيادات الأمنية تحت قيادة اللواء مجدي عوض مساعد مدير فرقة المحلة عاينت ملعبي غزل المحلة وطنطا قبل بدء الدوري العام من الداخل والخارج وبعض الشروط الأمنية للملعب وتعديلات للحماية المدنية .



