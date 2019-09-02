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الحرب العالمية الثانية.. أكبر هزيمة للإنسانية على مدار التاريخ

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:24 م
صدى البلد
مريم صليب
عانت شعوب الأرض في حقبة زمنية من جنون الحكام في ضم أكبر عدد من البلدان إلى حلف معين أو قوة واحدة ، غير ملتفتين للفقراء البسطاء الذين ليس لهم أي دخل بصراعات الكبار وكانوا بالفعل في الصفوف الأولى من الخسائر ، فقد كانت تلك الحرب هي الأكثر دموية وتوحشا عبر التاريخ فقدت في البشرية وقع فيها ضحايا بالملايين أمام وهم التكتلات. 

في ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية يمكننا استعراض حجم الخسائر البشرية ويشير غالبية المؤرخين إلى أن عدد الضحايا قد تصل إلى 55 مليون ضحية في أوروبا وآسيا. لكن يوجد أيضا خبراء يتحدثون عن 80 مليون قتيل، أغلبهم كان من البسطاء الذين زج بهم في النيران دون إبداء رغبتهم في خوض الحرب أم لا. 

أما عن الخسائر المادية فقد صور المؤرخين ذلك الحدث بأسوء أنواع القتل الذي تخلف عنه ضحايا وأزمات اقتصادية لجميع البلدان المشاركة في الحرب لتتراوح بين 100 و 200 مليار دولار (ومن ضمنها ألمانيا واليابان). ويُعد ذلك في ذلك الوقت رقما لا يمكن تصوره.


أما عن أشرس جبهة التي كانت تتمثل في ألمانيا التي كانت جنودها تستغل كل مثقال رمل في أي دولة تقتحمها وتستعبد أهلها، فقد كان المفروض أن تدفع أكبر تعويض عن الأضرار التي تسببت بها ولكنها اكتفت بالتعويضات الرمزية لأن آنذاك كان اقتصادها في حالة تدهور لا مثيل لها أو على  الأرجح لم يكن لديها اقتصاد من الأساس. 

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