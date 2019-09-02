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اقتصاد

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الأثنين 2-9-2019

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:05 م
ارتفاع مؤشرات البورصة
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية
محمد صبيح
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الاثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على ارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.

وعززت من ارتفاع المؤشرات في بداية التعاملات؛ مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما بنسبة 1.2% مسجلا مستوى 15,110.23 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.43% مسجلا مستوى 557.1 نقطة .. وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.1% مسجلا 1,477.93 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية مسجلا مستوى 779,3 مليار جنيه مقابل 772.611 مليار جنيه إغلاق أمس الاحد.

وبلغت قيمة التداول بمستهل تعاملات ثاني جلسات الاسبوع نحو مليار جنيه من خلال كمية تداول 188.4 مليون سهم بتنفيذ 27.773 ألف صفقة.

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