ورد فى العين.. مكياج درة يثير اشمئزاز جمهورها

نشرت الفنانة درة زروق، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات.



ولم تظهر الفنانة درة في الصورة بإطلالة كاملة واكتفت بإظهار وجهها الذي يحمل الملامح الجميلة والبريئة، وارتدت بعض الإكسسوارات الراقية بالألوان المتداخلة مع ارتداء رقبة سوداء جلد.



وأثارت إطلالة الفنانة درة اشمئزاز متابعيها على الصفحة وجمهورها علي السوشيال ميديا، حيث انتقدوا المكياج الغريب الذي وضعته، حيث لجأت درة إلى وضع ورد في العيون بدلا من الكحل الأسود، وهو ما علق عليه متابعيه: " ايه ده وردة في العين"؟.



