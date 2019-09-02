مدراء المشتريات PMI .. كل ما تريد معرفته عن المؤشر

يعتبر مؤشر مدراء المشتريات Purchasing Managers' Index) PMI) مؤشر عن حالة الاقتصاد في قطاع الصناعة، وهو يقدم نظرة عامة ودقيقة عن ظروف التشغيل والعمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.



ويتم احتساب المؤشر من خلال إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ووفقًا لتلك البيانات، يعد المؤشر.



ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.



وتؤشر قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أن لا تغيّر حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي. أمّا القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.



كما يقدم مؤشر مديري المشتريات معلومات عن الواردات والصادرات، وهي إحصاءات مهمة للشركات التي تعمل في الخارج، ونفترض، على سبيل المثال، أن مصنع السيارات يشتري الصلب في الولايات المتحدة والصين، إذا كانت الواردات في ازدياد، فإن هذا الاتجاه سيكون له تأثير سلبي على الشركات الأمريكية التي تبيع نفس المنتج، من ناحية أخرى، إذا زادت الصادرات من قبل الشركات المصنعة للأجزاء، قد يطلب مورد قطع الغيار ارتفاع الأسعار من الشركات الأمريكية التي تحتاج إلى شراء منتجاتها.