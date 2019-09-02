الزمالك يكشف حقيقة إيقاف طارق حامد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الآونة الأخيرة حول إيقاف طارق حامد لاعب وسط الفريق وغيابه عن مباراة نهائي الكأس المرتقبة.



وأكد الجهاز الفني أن اللاعب لديه إنذارين فقط ولن يغيب عن نهائي الكأس للإيقاف كما يعتقد البعض.



ويعد طارق حامد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأبيض، واستقر النادي على تعديل عقده في الفترة الحالية في ظل رفض احترافه من قبل بالدوري السعودي.