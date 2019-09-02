الداخلية فى يوم.. ضبط موظف فندق اشترك مع آخرين للحصول على تذاكر القطارات.. وضبط صاحب مخبز استولى على 105 أطنان دقيق لبيعها بالسوق السوداء بالإسكندرية

ضبط عامل كارتة تربح من وظيفته واستولى على جميع المتحصلات ببنها

ضبط مصنع لحوم فاسدة قبل ترويجها بمدينة نصر









تمكنت أجهزة مباحث المرور بالقليوبية، من ضبط عامل كارتة ببنها لتربحه من وظيفته وجمعه أموالا من السائقين دون إيصالات والاستيلاء على الحصيلة لنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.بدأت الواقعة، حينما تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث المرور بضبط "عبد الناصر ع ع" عامل كارتة بموقف المنصورة أسفل الطريق الدائري والمطلوب التنفيذ عليه في 3 أحكام بالحبس آخرهم القضية رقم 6307 لسنة 2018م جنح قسم قليوب تبديد محضر رقم 4756 لسنة 2018م بالحبس سنة.وذلك لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته والتحصل على مبالغ مالية من قائدي السيارات الأجرة دون إعطائهم ايصالات بدون وجه حق.وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة تحرر عن ذلك المحضر رقم 3078 لسنة 2019 إدارى قسم قليوب وتولت النيابة التحقيق.كما تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لحوم بالحي العاشر بمدينه نصر لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم " منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها .وعثر بداخل المصنع علي 3.730 طن ( لحوم , دواجن , دهون , شاورما , كفته ) 450 كيلو مخلل و150 كيلو زيت طعام و50 كيلو زيت زيتون و80 كيلو توابل ,50 كيلو نشا و40 زجاجه خل و20 برطمان صلصه جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.فيما تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط موظف بأحد الفنادق بمنطقة وسط المدينة، أثناء تواجده خارج محطة مصر لقيامه ببيع تذاكر خاصة بقطارات السكك الحديد بالسوق السوداء بأعلى من قيمتها بقصد التربح، وضبط بحوزته 4 تذاكر لقطار "محدد".بالفحص تبين أن التذاكر المضبوطة صادرة من ماكينة تذاكر خاصة بصراف "تم ضبطه".وبسؤال الأول أقر بحصوله على التذاكر المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص " محدد " تعرف عليه أثناء تواجده بالفندق محل عمله نظير مبلغ مالي زيادة عن قيمة السعر المقرر لها بقصد إعادة بيعها لنزلاء الفندق بقيمة أعلى بهدف التربح.وأضاف بأن عملية توصيل التذاكر كانت تتم من خلال شخص آخر "محدد" يقوم بتوصيل التذاكر له وتحصيل المبالغ المالية المتفق عليها، وأكد سابقة تعامله مع المذكورين في شراء التذاكر عدة مرات، ونفى معرفته بصراف التذاكر المضبوط أو سابقة تعامله معه.وبسؤال صراف التذاكر أفاد بإتفاقه مع شخص "جار تحديده" على توفير عدد من تذاكر القطار المُشار إليه بشكل دوري نظير حصوله على مبالغ مالية، وأكد سابق قيامه بذلك عدة مرات وادّعى عدم علمه بالمتهم الأول، واتُخذ اللازم قانونًا.وفى سياق متصل ألقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية القبض على صاحب مخبز بلدي بمنطقة باب شرقي، لقيامه ببيع 105 أطنان دقيق بلدي في السوق السوداء والاستيلاء على ثمنها.وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية تفيد قيام صاحب مخبز بلدي بمنطقة باب شرقي بالتلاعب في كميات الدقيق البلدي المنصرفة للمخبز وبيعها في السوق السوداء.وعقب تقنين الإجراءات، مداهمة المخبز المشار إليه، ألقي القبض على المتهم وتبين قيامه بالتصرف في كمية تقدر قدرها 105 أطنان و100 كيلو جرام دقيق بلدي ببيعها بالسوق السوداء منذ بداية منظومة الخبز وحتى الآن.وتحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجارى العرض علي النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيق.