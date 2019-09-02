قصة شاب في المنوفية قتل صديق عمره لمغازلته شقيقته.. أحد رفاقه حدثه عن معاكسة صديقه لشقيقته أكثر من مرة فطار عقله وأسرع للمنزل لمواجهتها

تفاصيل مثيرة في قصة شاب في المنوفية الذي قتل صديق عمره لمغازلة شقيقته

المتهم انتقم من صديقه الذي استباح عرضه ولم يفكر في عشرتهما سويا

المتهم يعترف بارتكابه الواقعة بالتعدى عليه بخشبة على رقبته حتى فارق الحياة





لم يكن يتخيل الشاب القاتل أن يصبح بين ليلة وضحاها خلف الأسوار، وأن تكون قصته حكاية يسردها الأهالي علي مقاهيهم وفي حكاياتهم، تملك منه شيطانه لدقائق قليلة فسيطر على عقله وأعماه غضبه حتى جعله يقتل صديق عمره في لحظات غضب سوف يندم عليها طوال عمره.واقعة مريرة، شهدتها قرية الخطاطبة التابعة لمركز مدينة السادات بمحافظة المنوفية حيث فزع الأهالي لصوت صراخ يعلو من وسط الزراعات فهرول الجميع لاستطلاع الأمر ليفاجأ بجثة أسامة ابن القرية صاحب الـ18 عاما ملقيا وسط الزراعات غارقا في دمائه وبه آثار ضربات علي صدره وعلي رقبته.وجرى على الفور إبلاغ الجهات الأمنية التي توجهت لمقر الواقعة وتم رفع بصمات المكان ونقل الجثة لمستشفي السادات العام لعرضها على الطب الشرعي.وبدأت الأجهزة الأمنية عملها بتتبع هاتف المجني عليه وبحث دائرة معارفه ليتم التوصل لمرتكب الواقعة والمدعو محمد رفاعي صاحب الـ18 عاما صديق المجني عليه وعشرة عمره وتم إلقاء القبض عليه.وبمواجهته اعترف بالواقعة مؤكدا أن صديقه لم يراع حقوق الصداقة بينهما، ولم يراع حق العيش والملح الذي اقتسماه سويا طوال عمرهما، وقام بمغازلة شقيقته أكثر من مرة مع قيامها برده بطرق عنيفة ولكن كل هذا دون علمه.حتي جاء يوم الواقعة وحدثه أحد رفاقه عن معاكسة صديقه لشقيقته أكثر من مرة فجن جنونه وطار عقله وأسرع للمنزل لمواجهة شقيقته فأكدت له صدق ما سمع ولكنها كانت تخفي عنه خوفا من وقوع مشاكل بينه وبين صديقه.وهنا قرر الانتقام من صديقه الذي استباح عرضه ولم يفكر في عشرتهما سويا، فانتظر حتي المساء وحدث صديقه علي الهاتف وأخبره أنه يريد أن يخرج معه للجلوس وسط الزراعات بعيدا عن القرية لشعوره بالملل.وبالفعل تقابلا سويا وعندما خرجا عن نطاق القرية ووسط الزراعات قام المتهم بإخراج قطعة خشبية كان يخفيها بين طيات ملابسه وشرع في ضربه علي رقبته وعلي رأسه حتي فارق الحياة وسقط أرضا غارقا في دمائه فتركه وفر هاربا.تلقى اللواء محمد ناجى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد بالعثور على جثة أسامة .ا. 18 عاما ومقيم الخطاطبة، وسط الزراعات مقتولا.على الفور تم تشكيل فريق بحث وتم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد .ر.س،ح" 18 سنة حلاق.وجرى القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالتعدى عليه بخشبة على رقبته حتى فارق الحياة، وذلك لقيام المجنى عليه بمغازلة شقيقته.