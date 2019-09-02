المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة يعلن استقالته: لم أبخل بشيء لسنوات طويلة

أعلن فتحي عباس، المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، مغادرة العمل الإعلامي بالجامعة، بعد خدمة امتدت لسنوات طويلة بحرم الجامعة، لرغبته في الراحة.



وقال فتحي عباس، في بيان، الاثنين: "خدمت الجامعة طوال عمري وعاصرت الكثير من رؤساء الجامعة، قدمت خلالها النصيحة الإعلامية بكل صدق ولم أبخل على الجامعة بجهد من أجل أن تظل في صدارة المشهد الإعلامي وتكون نموذجًا للرد على أي تساؤلات أو مشكلات يطرحها الإعلام".



وأسّس فتحي عباس المكتب الإعلامي لجامعة القاهرة بهدف تقديم الخدمات الإعلاميّة للصحفيين والتواصل معهم والرد علي تساؤلاتهم وإمدادهم بالمعلومات والبيانات الإعلاميّة.