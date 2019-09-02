التحقيق في سرقة 1.5 مليون جنيه من موظف تأمينات اجتماعية بالمحلة الكبري

أقدم مجهولان يستقلان دراجه نارية "توك توك " على إصابة موظف بالتأمينات الاجتماعية بمنطقة قرية محلة أبوعلي بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية وسرقة أموال قيمتها مليون ونصف جنيه داخل شنطة برفقته والفرار وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض الواقعة وتحديد هوية الجناة.



تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بتعرض موظف بالتأمينات إصابته بسلاح أبيض باليد والفخذ من جهة مجهولان يستقلان دراجة نارية "توك توك" وسرقة شنطة بها مبلغ مليون ونصف داخل قرية محلة أبوعلي بجوار سور السكة الحديد بدائرة المركز وتم نقله مصابا إلى طوارئ مستشفي المحلة العام لإسعافه.



تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية وقيادة والعقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والمقدم أحمد كوهيه مفتش مباحث مركز المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لكشف غموض الواقعة.



وكشفت تحريات أجراها الرائد عمرو أبوبكر رئيس مباحث مركز المحلة أن الموظف صرف المبلغ من مقر التأمينات بمنطقة مبارك وذهب بها إلي المنزل مخالفا للقانون وقضي بها أيضا يوم السبت إجازة العام الهجري.



كما تم استدعاء موظفي التأمينات حيث تم صرف المبلغ بالمخالفة للقانون للتحقيق معه وإخطار الجهات المعنية بالتحقيق.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتى أمرت بحجز الموظف على ذمة التحقيقات.

