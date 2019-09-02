بمشاركة 240 شركة.. وزير الإسكان يفتتح معرض The Big 5 construct Egypt

افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدورة الثانية لمعرض "The Big 5 construct Egypt"، والذى يتم إقامته تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتشارك فيه ٢٤٠ شركة من أكثر من ١٥ دولة، لعرض مشروعاتها ومنتجاتها المختلفة بمجال التشييد والبناء.



وتجول الوزير فى المعرض، لاستعراض المنتجات المتنوعة للشركات العارضة، وأجرى عددا من الحوارات مع ممثلى الشركات.



وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تضخ استثمارات كبيرة جدا فى الفترة الأخيرة فى مختلف مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الدولة، وهو ما يعود بالنفع على جميع الشركات العاملة فى الصناعات المختلفة المرتبطة بالمجال، بحيث يزداد الطلب على تلك المنتجات لتنفيذ المشروعات، بجانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.​

