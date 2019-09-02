ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمشاركة 240 شركة.. وزير الإسكان يفتتح معرض The Big 5 construct Egypt

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:49 م
خلال فعاليات المعرض
خلال فعاليات المعرض
آمنة عبدالعظيم
افتتح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدورة الثانية لمعرض "The Big 5 construct Egypt"، والذى يتم إقامته تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وتشارك فيه ٢٤٠ شركة من أكثر من ١٥ دولة، لعرض مشروعاتها ومنتجاتها المختلفة بمجال التشييد والبناء.

وتجول الوزير فى المعرض، لاستعراض المنتجات المتنوعة للشركات العارضة، وأجرى عددا من الحوارات مع ممثلى الشركات.

وأكد وزير الإسكان، أن الدولة المصرية تضخ استثمارات كبيرة جدا فى الفترة الأخيرة فى مختلف مشروعات التنمية العمرانية على مستوى الدولة، وهو ما يعود بالنفع على جميع الشركات العاملة فى الصناعات المختلفة المرتبطة بالمجال، بحيث يزداد الطلب على تلك المنتجات لتنفيذ المشروعات، بجانب توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.​

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ القاهرة يفتتح معرض الأهرام عقاري

انطلاق معرض ومؤتمر Big 5 Construct Egypt لدعم استثمارات تصل لــ200 مليار جنيه

غرفة صناعة مواد البناء تشارك بجناح في معرض The Big 5

ترشيحاتنا

شاهد.. السويسري رينيه فايلر يصل الأهلي في سيارة سمير عدلي

هل تبطل الصلاة عند مرور شخص من أمام المصلي؟

المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة يعلن استقالته: لم أبخل بشيء لسنوات طويلة

الخارجية اللبنانية ترد على تطاول تركيا بحق الرئيس ميشال عون

إدارة الأهلي تحصن تعاقد فايلر بشرط جزائي

أمير الكويت يتسلم رسالة خطية من تميم بن حمد .. فماذا طلب منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص سيارة عائلية في مصر 2020

تحت شعار أنا امرأة .. سوسن بدر نفرتيتى على غلاف مجلة أمريكية

ورد فى العين.. مكياج درة يثير اشمئزاز جمهورها