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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد: حضور الطالب للمدرسة حق أصيل تعززه الأنشطة التربوية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:43 م
وكيل تعليم بورسعيد
وكيل تعليم بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم على أن نظام التعليم الجديد يهدف لإشراك ولى الأمر فى العملية التعليمية، وأن هذا النظام قائم على مد جسور الثقة بين الجهات التنفيذية وولى الأمر وتعزيز اعتماد الطالب على نفسه فى تحصيل العلم.

وأشار باهى، إلى أن طلاب الصف الأول الثانوى بالعام الدراسى الماضى فضلوا الاعتماد على أنفسهم وتعزيز اعتمادهم على الفهم والبحث فيما وراء المعلومة وتنمية مهاراتهم الأساسية فى التعلم ونبذوا مراكز الدروس التى تبيع العلم الزائف، حيث أصبحت لا تجلب أي فائدة مع نظام التعليم الجديد.

وأضاف وكيل الوزارة أن حضور الطالب للمدرسة هو حق أصيل خاصة بعد تفعيل العوامل الجاذبة للمدرسة مثل الأنشطة التربوية بمختلف مجالاتها، منوها إلى أن الدولة تبذل كل ما فى وسعها لتطوير العملية التعليمية لخلق جيل جديد ليصبح متلقيا ايجابيا.

وشدد باهى على أن الأسئلة التقليدية ليس لها مكان فى نظام التعليم الجديد وقد حل مكانها أخرى قائمة على الفهم والابتكار، مؤكدا أن ولى الأمر والطالب والمدرسة شركاء فى نجاح هذا النظام الجديد والمستفيد منه هو الطالب.

جاء ذلك خلال اللقاء التوعوى الأول للتعريف بنظام التعليم الجديد الذى يستهدف طلاب الصف الأول الثانوى وأولياء أمورهم الذى افتتحه وكيل الوزارة بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات بحضور علاء الدسوقى مدير عام إدارة التعليم العام وعزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية وإيهاب عبد المقصود مدير إدارة التعليم الثانوى المركزى ونادية الريس مدير إدارة مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات.
وكيل تعليم بورسعيد: حضور الطالب للمدرسة حق أصيل تعززه الأنشطة التربوية
وكيل تعليم بورسعيد: حضور الطالب للمدرسة حق أصيل تعززه الأنشطة التربوية
وكيل تعليم بورسعيد: حضور الطالب للمدرسة حق أصيل تعززه الأنشطة التربوية

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