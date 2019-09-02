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فن

أحدث فيديو من مسلسل عروس بيروت.. متابعين: عروس إسطنبول أحلى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:01 م
ظافر عابدين
ظافر عابدين
رنا اشرف
نشر الفنان ظافر عابدين على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو جديدا له لمسلسله الجديد عروس بيروت، حيث بدأت قناة "MBC 4" عرض مسلسل" عروس بيروت" على شاشتها أمس الأحد 1 سبتمبر المقبل، من بطولة الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية كارمن بصيص.

"عروس بيروت" هو النسخة المعربة من المسلسل الشهير "عروس اسطنبول"، وهو العمل الثاني الذي يجمع ما بين ظافر العابدين وكارمن بصيبص بعد المسلسل المصري "ليالي أوجيني" الذي تم عُرضه في رمضان 2018.

جاءت التعليقات لصالح المسلسل التركى عروس اسطنبول فكانت التعليقات كالآتى:

اللي شاف الأصل واش الفايدة من التقليد ... عروس اسطنبول اجمل

هو اتعمل من مسلسل عروس اسنطبول ولا ايه🤔 نفس اول لقاء بينهم والنغمة وكل حاجة بس عروس اسطنبول احسن

هو نفس مسلسل عروس اسطنبول لاوزجان دنيز واصلي انفر ولا ايه نفس اللقاء وبنفس اسم ثريا لكن عروس اسطنبول احساس اكثر

مثل لقاء فاروق وثريا فى عروس اسطنبول واعتقد لن المسلسل كله نفس قصة المسلسل التركى حتى اخواته وصاحبه ومامته

واخدين كل حاجة كوبي بيست من المسلسل التركي موسيقي حتي اللقاء ايه ياجدعان مفيش اي ابتكار .. اصلا سوري يعني انا اه بحب ظافر بس معلش اوزجان احسن مليون مرة واصلي.

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