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علي جمعة: الخلاف على النزول والقيام في الصلاة أسقط قتلى في الأربعينيات.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:41 م
النزول والقيام في
النزول والقيام في الصلاة
محمد شحتة
ورد إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤال يقول صاحبه "أيهما أصح.. وضع اليدين على الأرض أولا أم الركبتين حين السجود في الصلاة؟

وأجاب جمعة، في فيديو له، أن هذه المسألة كانت تثار في الأربعينيات والثلاثينيات والسبب أنهم لما طبعوا كتب ابن القيم كان قد عكس الأمور، فهل يضع المصلي يديه أولا ثم يرفع، أو يعتمد على قوة فخذيه ويقوم لأنه نهى عن أن يبرك كام تبرك البعير، وعند النزول أينزل بيديه أم ركبتيه؟

وأشار إلى أن البعير ينزل بركبتيه ثم يديه، وابن القيم قال "البعير ركبتيه في يديه وليس رجليه، فهما في الأمام وليس في الخلف " فالبعير ينزل على ركبتيه ثم رجليه ، فالمصلي يعكس ما يكون في البعير، والخلاف بين الناس على الركبتين في البعير أهما في الأمام أم في الخلف؟

وأوضح، أن المسألة ليست بالقدر التي يؤخذ لها فالأمر بسيط ويسير وطالما فيها اختلاف فينبغي أن نأخذ بالأيسر ولا ينكر المختلف فيه منوها أن هذه المسألة كانت قضايا خلافية كبيرة وقعت في الأربعينيات وسقط فيها قتلى.

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