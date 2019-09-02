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فن

استقبال حافل لمروة ناجى فى حفل دمنهور والجمهور يشاركها الغناء

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:50 م
مروة ناجي
مروة ناجي
نورا نبيل
استقبل جمهور دمنهور الفنانة مروة ناجى استقبالا حافلا فى الحفل الذى أحيته مؤخرا فى أوبرا دمنهور ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للأوبرا , حيث بدأت الفنانة الشابة الحفل بأحدث أغنياتها " حبيت من قلبى " من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز , والتى تعرض حاليا على العديد من القنوات الفضائية , ثم غنت أما براوه وحلوة يا بلدى والتى شاركها فيها الجمهور الغناء.

وقدمت الفنانة مروة ناجى للجمهور الموهبة الجديدة " وفاء عماد "والتى كانت ضمن فريق الفنان تامر حسنى فى برنامج "THE VOICE KIDS
وهى من أهل دمنهور , وقد نشأت بينها وبين الفنانة مروة ناجى علاقة قوية حيث كانت ناجى تدعمها بشكل مستمر منذ بداية عرض البرنامج , وقد شاركت الموهبة الصغيرة مروة ناجى الغناء على مسرح أوبرا دمنهور فى أغنية " برضاك " وشاركتها أيضا فى أغنية لسه فاكر لكوكب الشرق أم كلثوم , والتى كانت ختام الفاصل الأول للحفل.

واستأنفت ناجى الجزء الثانى من الحفل بأغنية ألف ليلة وليلة , كما غنت "أهو دا اللى صار" والتى شاركها بالعزف على البيانو المايسترو د . علاء ياسين بتوزيع جديد , وغنت أيضا حرمت أحبك , وأنت عمرى , والتوبة.

وتقدمت الفنانة مروة ناجى بالشكر للمايسترو د . علاء ياسين وللفرقة الموسيقية على مجهودهم الرائع فى الحفلات التى قدمتها ضمن فعاليات المهرجان الصيفى للأوبرا , وانتهى الحفل مع اقتراب منتصف الليل , حيث توجه الجمهور لغرفة الفنانة مروة ناجى فى تظاهرة حب بمطربتهم الشابه , حيث أحاط الجمهور ناجى لإتخاذ الصور التذكارية معها.

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