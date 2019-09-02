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رياضة

من يفوز بكأس مصر .. الجماهير تتوقع هوية البطل والانقسام سيد الموقف.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 05:11 م
كأس مصر
كأس مصر
ندى فكرى - عدسة : ابانوب نبيل
فاز فريق نادى الزمالك على نظيره الاتحاد السكندرى فى مباراة نصف النهائى أمس فى بطولة كأس مصر وينتظر عشاق القلعة البيضاء نتيجة مباراة بيراميدز وبتروجيت المقرر إقامتها مساء اليوم لتحديد الطرف الثانى فى نهائى الكأس.

ورصدت عدسة "صدى البلد " اراء الجماهير حول " من سيفوز بكأس مصر ؟ و من لفت انتباهك في صفقات الزمالك الجديدة حتى الآن؟"

توقع "عادل المصري" فوز بيراميدز لأنه يملك لاعبين عندهم دوافع للفوز دائما و من أكثر اللعيبة لفتت انتباهي في الزمالك بن شرقي بجانب عودة شيكابالا.

وأكد "خالد محمد" أن أداء الزمالك جيد للغاية وتوقع فوزه و لكن إذا تأهل أمام بيراميدز كونها مباراة قوية ولفت انتباهه في لاعبى الزمالك العودة القوية لشيكابالا.

وتوقع "محمد عثمان" فوز الزمالك لأنه أقوة نادي وبه لاعبون متميزون. 

وتوقع " عمر هاني " فوز بيراميدز لأن لديهم جهاز فني متفوق ولاعبون على أعلى مستوى وأفضل لاعب هو مدافع الزمالك محمود علاء.

وتابع "يوسف أحمد" أحد الجماهير أن الزمالك سيفوز لأن لديهم مستوى بدنيا أعلى وهذا واضح بعد الفوز علي الاتحاد السكندري و أكثر اللعيبة الملفته هو بن شرقي بجانب شيكابالا.

وأكد "تامر علاء" فوز الزمالك لأن مستواه يؤهله للفوز بالكأس خصوصا بعد خسارته الدوري ولا أحد من الصفقات الجديده لفت انتباهي لأنهم لا يحتاجون لهم.

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